Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от старта плей-офф в Лиге чемпионов. На стадии 1/8 финала туринцы встретятся с «Лионом», первая игра состоится 26 февраля, ответная — 17 марта.

— Наша цель — скудетто, а Лига чемпионов — мечта. В жизни иногда хорошо преследовать мечты, не достигая целей, — цитирует Football Italia Сарри. — Проблема турнира в том, что в матчах на вылет очень мало игр, каждая может быть решающей. Тот, кто победит в конце, не только лучший, но и самый удачливый.