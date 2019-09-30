Маурицио Сарри: «Байер» лучше всех контролирует мяч в бундеслиге»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри оценил готовность команды к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Байера». Напомним, что эти клубы являются соперниками по группе «Локомотива», которому предстоит встреча с «Атлетико».

— Нас ждет сложный матч против сильного соперника, — цитирует тренера официальный сайт туринцев. — «Байер» лучше всех контролирует мяч в бундеслиге, у них мощные и техничные футболисты.

Нам же еще нужно прибавлять. Наша цель — выйти в финал Лиги чемпионов. Надеюсь, что и в матче с «Байером» удастся добиться положительного результата.

Аарон Рэмси удивил меня тем, что сумел так быстро восстановиться после травмы. Однако он еще не готов на сто процентов. Вижу, как усердно он тренируется, что вселяет надежду.

Лига чемпионов — самый престижный турнир. Кого я считаю фаворитами? Английские клубы.

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