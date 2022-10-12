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12 октября, 07:02

Маунт удивлен, что стал игроком матча «Милан» — «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Немец был признан лучшим игроком встречи.

«Было здорово приехать Приехать сюда и победить. Наши болельщики всегда поддерживают команду. Я был удивлен, что стал игроком матча, но игра всей команды была классной. Мы хотим пройти весь путь. Мы не фавориты турнира, но и не были ими, когда выиграли его», — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта.

«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035698--milan-vs-chelsea/
Мейсон Маунт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
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