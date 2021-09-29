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Маунт, Джеймс, Канте и Пулишич не помогут «Челси» в матче с «Ювентусом»

10:35
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что Мейсон Маунт, Рис Джеймс, Н`Голо Канте и Кристиан Пулишич не сыграют в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Кристиан, Рис и Мейсон не сыграют. К сожалению, Н`Голо сдал положительный тест на коронавирус, и ему нужно перейти в карантин и соблюдать правительственные правила. Он не тренировался.

Джеймс? Он все еще испытывает боль. В итоге все будет сводиться к обезболиванию и к тому, сколько он сможет выдерживать. Прямо сейчас все выглядит так, что он пропустит как минимум неделю», — цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».

Матч «Ювентус» — «Челси» состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/

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Александр Кравченко все материалы автора

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