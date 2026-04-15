Сафонов стал первым вратарем «ПСЖ» с 2019-го, не пропустившим в трех матчах Лиги чемпионов подряд

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не пропускает уже три игры подряд в Лиге чемпионов.

Россиянин отыграл на ноль оба матча с «Ливерпулем» в 1/4 финала (2:0 и 2:0). До этого голкипер не пропустил от «Челси» в ответной игре 1/8 финала (3:0).

Сафонов стал первым голкипером «ПСЖ» с 2019 года с тремя сухими матчами подряд в Лиге чемпионов. В 2019 году Кейлор Навас не пропускал четыре игры кряду — от «Реала» (3:0), «Галатасарая» (1:0) и дважды от «Брюгге» (5:0 и 1:0).

В полуфинале «ПСЖ» сыграет против победителя пары «Бавария» — «Реал» (первый матч — 2:1).