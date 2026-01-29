Сафонов: «Я на правильном пути. Нужно воспользоваться шансом, который мне наконец-то дают в «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы после матча против «Ньюкасла» (1:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

26-летний россиянин вышел в стартовом составе парижан впервые после перелома руки, который он получил в декабре в матче против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

— Чувствуете в последние несколько месяцев, что изменилось отношение со стороны фанатов и клуба в связи с вашим успехом?

— Во-первых, спасибо за добрые слова. Во-вторых, все равно это тяжелая ситуация, потому что я понимаю, что нужно играть. Когда ты не играешь, естественно, отношение немножко другое. Понятно, чувствуется, что и мое внутреннее ощущение поменялось, когда я начал играть. Сегодня были прекрасные ощущения, потому что в нашей команде особенность, что никто раньше [матча] не знает, кто будет играть. Когда прозвучала моя фамилия, это было приятно. Я понимаю, что сейчас я на правильном пути. Мне просто нужно воспользоваться шансом, который мне дают. Наконец-то.

— В недавнем интервью вы говорили, что чувствовали, что недотягиваете до уровня, который есть здесь, когда перешли. Сейчас можете сказать иначе?

— Адаптация полностью завершилась. Сейчас чувствую себя уверенно.

— Почему у «ПСЖ» такие проблемы с реализацией? Уйма моментов была сегодня, но счет на табло скромный.

— Думаю, что мы просто аккумулируем это на будущее, — сказал Сафонов в эфире Okko Sport.

В этом сезоне Сафонов провел 5 матчей во всех турнирах, пропустил 4 мяча и дважды отыграл на ноль. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.