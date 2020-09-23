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Матвей Сафонов: «Не страшно, что «Краснодар» пропустил»

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Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями после первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (2:1). В этой игре он отразил удар с пенальти.

«Главное — выиграть оба матча, — сказал вратарь в эфире «Матч ТВ». Тогда никакие голы считаться не будут. Рад, что выиграли. То, что пропустили — не страшно. Сегодня только радостные эмоции. Но нужно понимать, что это противостояние состоит из двух матчей. Будем готовиться к следующей игре».

Ответная игра состоится 30 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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