Матвей Сафонов: «Краснодар» готов дать бой «Челси»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

— Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать все, — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжелой. В Лиге чемпионов не будет легких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть.

Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Мы распробовали и нам понравилось, готовы дать бой «Челси».