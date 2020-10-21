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Матвей Сафонов: «Краснодар» готов дать бой «Челси»

03:20
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

— Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать все, — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжелой. В Лиге чемпионов не будет легких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть.

Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Мы распробовали и нам понравилось, готовы дать бой «Челси».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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