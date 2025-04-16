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16 апреля, 01:12

Сафонов: «Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал выход команды в 1/2 финала Лиги чемпионов. Парижане проиграли в ответной встрече «Астон Вилле» (2:3), но по сумме двух матчей вышли в полуфинал (первая игра — 3:1).

«В общем, эмоции смешанные. Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал и это главное! Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счета 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника, и три пропущенных мяча у нас. Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идем дальше. Поздравляю всех болельщиков с путевкой в полуфинал!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).

Полузащитник &laquo;Астон Виллы&raquo; Марко Асенсио (слева) бьет по&nbsp;воротам &laquo;ПСЖ&raquo;.«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Парижане с трудом выжили в Бирмингеме
Источник: Telegram-канал ТягаМотина
Матвей Сафонов
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Лига чемпионов УЕФА
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