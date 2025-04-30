Сафонов о матче «Арсенал» — «ПСЖ»: «Тяжелая игра. Очень много сил и эмоций потратил на скамейке»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Полдела сделано в полуфинале. Тяжелый матч вчера был — очень напряженный. Очень много сил и эмоций потратили на скамейке. Для меня всегда сложнее было смотреть со стороны и не иметь ни малейшей возможности, чтобы повлиять на результат. Но классная игры была, надеюсь, всем понравилась», — рассказал Сафонов на видео в своем Telegram-канале.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» пройдет в Париже 7 мая.