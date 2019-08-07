Матвеев считает, что "Краснодар" был ближе к забитому мячу, чем "Порту"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после поражения от "Порту"​ (0:1) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов выразил мнение, что его команда не использовала свои моменты.

– "Порту" свой стандарт использовал, а мы нет. Концовка второго тайма была за нами, мы были намного ближе к забитому мячу, чем "Порту". Некая нервозность была, второй тайм был более качественный, первые 20 минут,возможно, тяжело входили в игру. Замена Камболова? Увидели, что Руслан стал не успевать, замена по позиции, он отыграл хороший матч. Хотели исправить разрывы. История со штрафными со Спаичем? Это не импровизация, мы это тренировали, это их решение. Сложно сказать, нужно пересмотреть эпизод. Связь с Мусаевым во время матча? Руководим все вместе, конечно, связь была. Замены делали всем тренерским штабом. Счет 0:1 – не катастрофический. Берг? Довольно хорошая игра в его исполнении, – сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр