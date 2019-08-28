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Матвеев после поражения от «Олимпиакоса» поблагодарил болельщиков за поддержку

02:10
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после поражения от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил болельщиков команды, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

27 августа. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo; &mdash; &laquo;Олимпиакос&raquo; &mdash; 1:2. &quot;Быки&quot; не смогли сотворить чудо и выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.«Краснодар»: не уровень Лиги чемпионов

— Я хотел бы добавить про наших болельщиков, — заявил Матвеев в конце пресс-конференции. — Если бы не они, то и такого старта бы у нас не было. На игру с «Олимпиакосом» пришли почти 35 тысяч зрителей. Хотим поблагодарить их за поддержку. Даже в концовке матча любой эпизод вызывал эмоции. Надеюсь, такая поддержка будет и дальше. Все футболисты отдали эмоции и силы, которых, жаль, в таком графике в итоге не хватило.

Краснодар — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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