Матвеев после поражения от «Олимпиакоса» поблагодарил болельщиков за поддержку

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после поражения от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил болельщиков команды, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Я хотел бы добавить про наших болельщиков, — заявил Матвеев в конце пресс-конференции. — Если бы не они, то и такого старта бы у нас не было. На игру с «Олимпиакосом» пришли почти 35 тысяч зрителей. Хотим поблагодарить их за поддержку. Даже в концовке матча любой эпизод вызывал эмоции. Надеюсь, такая поддержка будет и дальше. Все футболисты отдали эмоции и силы, которых, жаль, в таком графике в итоге не хватило.

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