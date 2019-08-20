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Матвеев назвал Вальбуэна определяющим игроком в составе «Олимпиакоса»

20:43
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

— Конечно, у «Олимпиакоса» можно выделить Вальбуэна, — приводит ТАСС слова Матвеева. — Он ведет игру команды, создает много моментов. Нам будет противостоять интересная и сильная команда. В двух прошедших раундах плей-офф они не пропустили ни одного гола. Это очень хороший показатель игры в обороне. Мы понимаем, что нам будет очень непросто поразить ворота.

Встреча «Олимпиакос» — «Краснодар» пройдет 21 августа в Греции, начало — 22:00 по московскому времени.

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