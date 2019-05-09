Маттейс де Лигт: "Слишком рано поверили, что выйдем в финал"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт после поражения от "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:3) признался, что команда после двух забитых голов расслабилась.

– Мы слишком рано поверили в то, что пройдем дальше. Знали, что до конца минута, и думали, что справимся, – цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта. – Нужно было закончить матч на пять секунд раньше.

В конце матча было ощущение, что земля ушла у нас из-под ног. Мы были так близки. Конечно, в раздевалке после матча царила мертвая тишина. Но как бы больно не было сейчас, у нас был прекрасный сезон, и мы все еще можем стать чемпионами. Было здорово видеть и чувствовать поддержку наших болельщиков. Это дало нам понять, что значил для них этот сезон. Если мы выиграем чемпионат, я буду очень рад. Этот титул может смягчить боль от вылета из Лиги чемпионов на последних секундах.

"Тоттенхэм" здорово поддавливал, это доставило нам проблемы, особенно во втором тайме. Мы не смогли справиться с тем давлением, которое они оказывали на нас.