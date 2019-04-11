Маттейс де Лигт: "Роналду - настоящий хищник"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт - о матче с "Ювентусом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы продемонстрировали, что у нас команда с потенциалом. Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели. Он всегда ищет лазейку, после чего проскакивает между двух защитников, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - У соперника было несколько моментов, но в целом он опасен не был. Мы контролировали мяч и искали возможности для атаки. В четвертьфинал мы попали не просто так. Теперь нам нужно отдать все силы в ответной встрече. "Ювентус" на своем поле очень силен, все в курсе этого.

Ответная игра состоится 16 апреля.

Все о Лиге чемпионов - здесь.