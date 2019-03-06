Маттейс де Лигт: "Аякс" показал свою лучшую игру"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт после победы над "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил, что голландская команда показала свою лучшую игру. По его словам, амстердамцы верили в успех, несмотря на поражение в первой встрече.

- Мы показали свою лучшую игру, настоящие командные действия, - цитирует официальный сайт УЕФА де Лигта. - То, как наши нападающие возвращались назад отрабатывать в оборону, было просто великолепно. Мы создавали проблемы "Баварии", которая является одним из фаворитов турнира, а только что вы выбили действующего обладателя трофея. Теперь кто знает, как далеко мы можем пройти?

Мы знали, что здесь можно добыть результат. Мы всегда верили: если мы сможем показать наш футбол, то сумеем создать им проблемы. Вы уже видели это в первом матче в Амстердаме.