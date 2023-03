Маттеус вспомнил о поражении в финале Лиги чемпионов 1999 года от «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус вспомнил о поражении в финале Лиги чемпионов 1999 года от «Манчестер Юнайтед». Тогда манкунианцы в концовке встречи забили два гола с углового и выиграли трофей.

«Финал Лиги чемпионов 1999 года — самый горький момент в карьере. Без сомнений. В тот вечер мы были намного лучше «Манчестер Юнайтед». Это поражение было очень болезненным», — цитирует Маттеуса Four Four Two.

Маттеус за свою карьеру не выиграл Лигу чемпионов. Немец завершил карьеру в 2000 году в составе американского «Нью-Йорк Метро Старз».