Матс Хуммельс: "Счет 1:2 лишил "Баварию" веры в благополучный исход"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс считает, что его команда на равных играла с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы дома проиграли со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

– До 2:1 это был очень напряженный матч. У обоих ворот происходило немного, обе команды играли очень осторожно. Нам было тяжело начать показывать свой футбол, – цитирует официальный сайт "Баварии" Хуммельса. – "Ливерпуль" после первого же момента открыл счет, а затем мы реализовали наш первый голевой момент. 1:2 лишил нас веры в благополучный исход. В оставшееся время "Ливерпуль" был лучшей командой. До 2:1 игра был очень равной, хотя и не очень зрелищной.