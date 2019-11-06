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Матс Хуммельс: «Интер» очень хорошо использовал свои моменты в первом тайме"

03:23
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Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после победы над «Интером» в 4-м туре Лиги чемпионов (3:2) признался, что в перерыве не рассчитывал, что дортмундцы одержат победу. После первого тайма миланская команда выигрывала со счетом 2:0.

— В перерыве мы решили, что продолжим играть с мячом так же, как в первом тайме, но постараемся создавать больше моментов, — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса. — Даже не думал, что все так хорошо для нас сложится.

«Интер» очень хорошо использовал свои моменты в первом тайме. У них было два момента, и они забили два мяча. Нам же забить не удалось. Но после перерыва мы их прижали. Второй тайм был потрясающим.

Боруссия Д — Интер

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027083/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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