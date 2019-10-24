Матс Хуммельс: «Дома постараемся играть с «Интером» в более активный и атакующий футбол»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения от «Интера» в 3-м туре Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда играла так, как и задумывалось.

— Нельзя сказать, что мы проиграли из-за неправильного подхода, — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса. — Дело не в этом. Мы неплохо сдерживали «Интер». У нас было не так много моментов впереди, но мы и сопернику практически ничего не позволили создать. Мы на равных играли с ними 80 минут. Затем пришлось открываться и рисковать, поскольку мы уступали в счете.

Мы играли так, как задумывалось. Если бы не пропустили первый гол, то «Интеру» пришлось бы открываться. Дома постараемся играть в более активный и атакующий футбол. Сегодня мы остались бы довольны ничьей.

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