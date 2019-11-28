Матс Хуммельс: «Боруссия» недостаточно хорошо сыграла для победы над «Барселоной»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:3) отметил, что команда недостаточно хорошо сыграла. Также он признал, что виноват во втором пропущенном голе.

— Мы провели неплохой матч, но и хорошим его не назовешь, — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса. — «Барселона» же сыграла отлично. Месси, конечно, всегда опасен. У нас был неудачный отрезок после первого гола. Мой плохой пас привел ко второму пропущенному голу.

Мы недостаточно хорошо сыграли для победы над «Барселоной». Создали всего три или четыре реальных возможности для взятия ворот. Когда Месси на пике, он лучший футболист среди всех, что я видел.

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