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Матс Хуммельс: «Боруссия» может гордиться тем, как играла с «Барселоной»

02:17
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Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после ничьей с «Барселоной» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда может гордиться игрой.

— Мы не позволили сопернику создавать моменты, — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса. — Счет после первого тайма правдиво отображал все то, что происходило на поле. После перерыва мы усилили давление и вынудили их ошибаться. В конечном счете мы потеряли два очка и упустили возможность выйти на более выгодную позицию в группе. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как мы сегодня играли, особенно во втором тайме.

Боруссия Д — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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