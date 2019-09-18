Матс Хуммельс: «Боруссия» может гордиться тем, как играла с «Барселоной»
Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после ничьей с «Барселоной» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда может гордиться игрой.
— Мы не позволили сопернику создавать моменты, — цитирует пресс-служба УЕФА Хуммельса. — Счет после первого тайма правдиво отображал все то, что происходило на поле. После перерыва мы усилили давление и вынудили их ошибаться. В конечном счете мы потеряли два очка и упустили возможность выйти на более выгодную позицию в группе. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как мы сегодня играли, особенно во втором тайме.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027035/