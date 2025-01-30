Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:32

Ковачич: «Сегодняшний день был для «Сити» финалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич после победы над «Брюгге» (3:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Очень рад, что мы прошли. Нам это важно. Ясно, что мы не ожидали того, что сражаться придется до самого конца. Таков футбол, и в этом сезоне у нас были, как взлеты, так и падения. Отыгрываясь, мы великолепно проявили характер, и теперь уже можем позволить себе немного передохнуть.

Нужно бороться до конца, и именно это с нами в этом сезоне и произошло. Нам поначалу было тяжело: когда не хватает очков в заключительный игровой день, приходится сражаться. Сегодняшний день был для нас финалом, и я рад тому, что мы победили, оставшись в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковачича.

«Манчестер Сити» набрал 11 очков и занял 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Английская команда сыграет в стыковом раунде.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Брюгге&raquo; (3:1) и&nbsp;вышел в&nbsp;стыковые матчи Лиги чемпионов. Киношное спасение «Ман Сити», упущенный шанс «Барсы» и трагедия «Динамо». Как шла борьба в последнем туре Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читайте также
Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж проведут бой на UFC Fight Night 250
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Популярное видео
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Беллингем подчеркнул важность победы «Реала» в матче с «Брестом»
Гризманн, Мартинес, Дембеле и Роджерс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Мхитарян: «Интер» будет готовиться к тому, чтобы сыграть на максимуме возможностей в 1/8 финала»
Хюттер: «Начало матча с «Интером» для «Монако» было кошмарным»
Бредлоу: «У «Штутгарта» были большие надежды на выход в стыки, и сейчас мы разочарованы»
Флик прокомментировал выход «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Беллингем подчеркнул важность победы «Реала» в матче с «Брестом»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости