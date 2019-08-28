Матье Вальбуэна: «Олимпиакос» провел две крутые игры»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна после победы над «Краснодаром»? в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпиногов (2:1) отметил, что его команда провела два отличных поединка. В первой встрече греческий коллектив выиграл со счетом 4:0.

— Мы провели две крутые игры, — сказал Вальбуэна в эфире «Матч ТВ». — Мы сделали большой шаг, когда дома победили со счетом 4:0. Знали, что здесь будут тяжелые первые 15 минут, мы даже пропустили гол. Но потом смогли ответить забитым мячом, выдержать давление и добиться победы. Это великая победа. «Олимпиакос» ее заслужил.

Мы были очень эффективны. В первом матче мы забили четыре, а в ответной игре могли выиграть 3:1 или 4:1. Смогли сдержать атаки «Краснодара». Я испытываю огромную гордость.

У «Краснодара» великолепный стадион. Я играл против этой команды за «Динамо», но сейчас это совершенно другие впечатления. Желаю краснодарцам успехов в Лиге Европы. Думаю, этой команды замечательное будущее.

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