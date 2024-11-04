Матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о погибших из-за наводнения в Испании

Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате наводнения в Испании, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе матчей Кубка Испании из-за последствий наводнения.

В результате удара стихии погибло более 200 человек. В настоящее время в Испании объявлен национальный траур по жертвам наводнения.