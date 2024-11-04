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Сегодня, 21:14

Матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о погибших из-за наводнения в Испании

Руслан Минаев
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Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате наводнения в Испании, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе матчей Кубка Испании из-за последствий наводнения.

Люди идут с&nbsp;вещами после шторма &laquo;Дана&raquo; в&nbsp;районе Ла&nbsp;Торре (Валенсия). 31&nbsp;октября 2024 года. «Реал» пожертвовал 1 миллион евро пострадавшим в наводнениях. Один из погибших — экс-игрок «Валенсии»

В результате удара стихии погибло более 200 человек. В настоящее время в Испании объявлен национальный траур по жертвам наводнения.

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