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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены из-за коронавируса

13:15
Штаб-квартира УЕФА. Фото УЕФА
Штаб-квартира УЕФА. Фото УЕФА
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Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на следующую неделю, отменены из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Также отложены четвертьфинальные встречи турниров. Решение о том, когда эти матчи состоятся, будет сообщено позже.

УЕФА на 17 марта назначил представителям 55 ассоциаций видеоконференцию для обсуждения судьбы национальных турниров, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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