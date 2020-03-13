Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены из-за коронавируса

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на следующую неделю, отменены из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Также отложены четвертьфинальные встречи турниров. Решение о том, когда эти матчи состоятся, будет сообщено позже.

УЕФА на 17 марта назначил представителям 55 ассоциаций видеоконференцию для обсуждения судьбы национальных турниров, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020.