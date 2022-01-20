Матчи ЛЧ «Лилль» — «Челси» и «ПСЖ» — «Реал» могут пройти на нейтральных полях из-за обязательной вакцинации спортсменов во Франции

В УЕФА прокомментировали ситуацию с матчами 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» и «ПСЖ» — «Реал».

«УЕФА поддерживает связь со всеми заинтересованными сторонами по всей Европе перед возобновлением клубных турниров в феврале. Конкретные условия, при которых будут проводиться игры в каждой стране, зависят от решений компетентных органов этой страны. Каждый клуб будет обязан соблюдать правила страны, где проходит встреча, но в разработке находятся специальные правила, связанные с коронавирусом и применимые к раунду плей-офф, которые могут дать дополнительные рекомендации по этому вопросу», — говорится в заявлении УЕФА.

По информации ESPN, есть вероятность, что матчи «Лилль» — «Челси» и «ПСЖ» — «Реал» пройдут на нейтральных полях. В правилах УЕФА, связанных с коронавирусом, говорится, что хозяева должны предложить альтернативное место проведения встречи, находящееся в нейтральной стране.

Во Франции на законодательном уровне обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса. Это может помешать непривитым футболистам «Челси» и «Реала» принять участие в играх.