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Матчи армянских и азербайджанских клубов в еврокубках будут проходить на нейтральных полях

21:55

УЕФА на официальном сайте объявил, что ближайшие еврокубковые матчи армянских и азербайджанских команд в еврокубках должны пройти на нейтральных полях.

Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию, УЕФА предлагает клубам из этих стран, которые участвуют в еврокубках, оперативно найти другие города для проведения домашних матчах. Также в Союзе обращают внимание, что если конфликт не угаснет, то матчи Евро-2020 в Баку также могут не состояться.

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