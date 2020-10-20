Матчи армянских и азербайджанских клубов в еврокубках будут проходить на нейтральных полях

УЕФА на официальном сайте объявил, что ближайшие еврокубковые матчи армянских и азербайджанских команд в еврокубках должны пройти на нейтральных полях.

Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию, УЕФА предлагает клубам из этих стран, которые участвуют в еврокубках, оперативно найти другие города для проведения домашних матчах. Также в Союзе обращают внимание, что если конфликт не угаснет, то матчи Евро-2020 в Баку также могут не состояться.