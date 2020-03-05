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Матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей из-за коронавируса

16:19
19 февраля. Милан. «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1. В атаке Денис Черышев. Фото AFP
19 февраля. Милан. «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1. В атаке Денис Черышев. Фото AFP
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт «Аталанты». Причина — ситуация с коронавирусом.

Встреча пройдет 10 марта на стадионе «Месталья». Ранее уже сообщалось, что испанский клуб не хочет принимать итальянских болельщиков из-за распространения коронавируса.

Напомним, что за «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев. Первая игра завершилась крупным поражением «летучих мышей» со счетом 1:4.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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