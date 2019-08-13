"Матч ТВ" в 22.00 сообщил, что не покажет игру "Порту" - "Краснодар"

Телеканал "Матч ТВ" сообщил в 22.00 по московскому времени, что не покажет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" – "Краснодар". Игра в это время началась на стадионе "Драгау".

"По независящим от нас причинам, "Матч ТВ" не покажет матч "Порту" – "Краснодар", – сказал в студии комментатор Георгий Черданцев.

На картинке было выведено сообщение: "По независящим от канала причинам трансляция матча "Порту" – "Краснодар" не состоится. Смотрите прямо сейчас матч "Аякс" – ПАОК".

В эфире "Матч ТВ" идет ответная игра 3-го отборочного раунда "Аякс" – ПАОК. На "Матч Премьер" – запись первой встречи "Краснодара" и "Порту" (0:1).

Онлайн-трансляция матча "Порту" – "Краснодар"