«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара», игра входит в основной пакет УЕФА

В пресс-службе «Матч ТВ» сообщили «СЭ», что телеканал покажет матч плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

— Трансляции матчей до данной стадии не входят в основной контракт с УЕФА на показ Лиги Чемпионов в связи, как правило, с не высоким зрительским интересом, — сообщили в ответ на запрос «СЭ». — Поэтому УЕФА оставляет права на показ таких матчей непосредственно клубам, принимающим участие на этом этапе. В связи с этим, у «Матч ТВ» возникли сложности с приобретением прав на показ матча «Порту» — «Краснодар», так как принимающий клуб на данной стадии может устанавливать абсолютно любые цены и условия на права.

Права на трансляции всех матчей последнего стыкового этапа входят в основной пакет прав УЕФА на всю Лигу Чемпионов. Поэтому «Матч ТВ» будет показывать данный матч. Трансляция также будет доступна на диджитал ресурсах телеканала и на канале «Матч Премьер». (Александр Рогулев)?