23:06 13 августа | Футбол — Лига чемпионов

"Матч ТВ" - о трансляции "Краснодара": "Если кратко – "Порту" в последний момент отказался давать права на матч"

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Телеканал "Матч ТВ" в своем Twitter объяснил отмену трансляции ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

- Если кратко – "Порту" в последний момент отказался давать права на матч, - говорится в сообщении.

В 22.00 "Матч ТВ" объявил, что игра показана не будет. В эфире "Матч ТВ" идет ответная игра "Аякс" - ПАОК. На "Матч Премьер" - запись первой встречи "Краснодара" и "Порту".

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/MatchTV/status/1161365682300305409

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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