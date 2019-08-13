"Матч ТВ" - о трансляции "Краснодара": "Если кратко – "Порту" в последний момент отказался давать права на матч"

Телеканал "Матч ТВ" в своем Twitter объяснил отмену трансляции ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

- Если кратко – "Порту" в последний момент отказался давать права на матч, - говорится в сообщении.

В 22.00 "Матч ТВ" объявил, что игра показана не будет. В эфире "Матч ТВ" идет ответная игра "Аякс" - ПАОК. На "Матч Премьер" - запись первой встречи "Краснодара" и "Порту".

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь