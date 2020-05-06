11 лет назад «Барселона» сыграла вничью с «Челси» (1:1) и вышла в финал Лиги чемпионов. Матч запомнился рядом грубых ошибок норвежского арбитра Тома-Хеннинга Эвребе.

Голы в этом матче забивали Майкл Эссьен и Андрес Иньеста, который сравнял счет в конце матча. Первая игра завершилась вничью — 0:0. Благодаря мячу на выезде «Барса» вышла в финал и в итоге выиграла трофей. В финале команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Во время матча и после игры представители «Челси» выражали недовольство судейством норвежца Тома-Хеннинга Эвребе. В частности, они считали, что арбитр несколько раз должен был назначить пенальти в их пользу. Во время игры его оскорбляли, в частности, Жозе Босингва, Михаэль Баллак. Босингва заявлял, что «Барселона» подкупила арбитра. Также судье угрожали убийством болельщики «Челси».

Английский клуб был оштрафован на 85 тысяч фунтов за неподобающие поведение своих игроков и болельщиков. Дрогба был дисквалифицирован на три матча, Босингва — на два.