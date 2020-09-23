Матч с ПАОКом стал для Мусаева 100-м у руля «Краснодара»

Матч плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа (2:1) стал для главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева 100-м у руля главной команды краснодарского клуба. 74 — в РПЛ, 5 — в Кубке России, 5 — в Лиге чемпионов и 16 — в Лиге Европы.

В этих 100 матчах «Краснодар» одержал 49 побед и 25 раз сыграл вничью.

Больше матчей на посту главного тренера «Краснодара» только на счету Олега Кононова — 131 матч.