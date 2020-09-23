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Матч с ПАОКом стал для Мусаева 100-м у руля «Краснодара»

06:52
Мурад Мусаев. Фото ФК «Краснодар»
Мурад Мусаев. Фото ФК «Краснодар»
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Матч плей-офф Лиги чемпионов против ПАОКа (2:1) стал для главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева 100-м у руля главной команды краснодарского клуба. 74 — в РПЛ, 5 — в Кубке России, 5 — в Лиге чемпионов и 16 — в Лиге Европы.

В этих 100 матчах «Краснодар» одержал 49 побед и 25 раз сыграл вничью.

Больше матчей на посту главного тренера «Краснодара» только на счету Олега Кононова — 131 матч.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137381

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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