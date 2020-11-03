Нападающий «Зенита» Артем Дзюба накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио» поделился ожиданиями от встречи.

«Матч против «Лацио» — едва ли не последний шанс зацепиться за выход из группы. Мы все это понимаем. Смотрю ли я игры римлян? Посматриваю. Пока видел лишь обзор последней игры. Индзаги построил очень интересную команду, не зря они обыграли «Боруссию», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдет в среду, 4 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.