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«Матч с «Лацио» — последний шанс зацепиться за выход из группы». Дзюба — об игре ЛЧ

17:32
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио» поделился ожиданиями от встречи.

«Матч против «Лацио» — едва ли не последний шанс зацепиться за выход из группы. Мы все это понимаем. Смотрю ли я игры римлян? Посматриваю. Пока видел лишь обзор последней игры. Индзаги построил очень интересную команду, не зря они обыграли «Боруссию», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдет в среду, 4 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/video/48830/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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