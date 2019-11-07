Матч с «Аталантой» стал 600-м в тренерской карьере Гвардьолы

Выездной матч с «Аталантой» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:1) стал для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы 600-м в тренерской карьере.

В качестве тренера «Манчестер Сити» Гвардьола провел 192 матча, «Барселоны» — 247 игр, «Баварии» — 161 матч. 48-летний специалист возглавил английский клуб летом 2016 года. Под его руководством горожане дважды выигрывали АПЛ.

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