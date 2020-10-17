«Ренн» на официальном сайте объявил, что на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» смогут присутствовать зрители. Местные власти разрешили французскому клубу, чтобы на стадионе «Роажон Парк» было не более 5000 человек, не считая работников клуба и жруналистов.

Стоит отметить, что изначально «Ренну» разрешили присутствие не более 1000 зрителей, но клуб смог договориться об увеличении квоты.

Продажи билетов на этот матч (вторник, 20 октября) стартовали в пятницу, 16 октября. Приоритет имеют обладатели абонементов.