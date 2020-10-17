Матч «Ренн» — «Краснодар» смогут посетить 5 тысяч зрителей
«Ренн» на официальном сайте объявил, что на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» смогут присутствовать зрители. Местные власти разрешили французскому клубу, чтобы на стадионе «Роажон Парк» было не более 5000 человек, не считая работников клуба и жруналистов.
Стоит отметить, что изначально «Ренну» разрешили присутствие не более 1000 зрителей, но клуб смог договориться об увеличении квоты.
Продажи билетов на этот матч (вторник, 20 октября) стартовали в пятницу, 16 октября. Приоритет имеют обладатели абонементов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.