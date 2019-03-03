Матч "Реал" – "Аякс" обслужит Феликс Брих

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Аякс" и "Боруссия" – "Тоттенхэм", информирует официальный сайт УЕФА.

"Реал" – "Аякс" обслужит немецкая бригада во главе с Феликсом Брихом. Ассистентами главного арбитра станут Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощник рефери – Бастиан Данкерт, его ассистент – Марко Фритц. В качестве четвертого рефери выступит Даниэль Зиберт.



"Боруссия" – "Тоттенхэм" обслужит голландец Данни Миккели. Ассистентами судьи станут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Видеопомощник – Пол ван Букел, его ассистент – Камфус Йохем. В роли четвертого рефери выступит Кевин Блом.



Матчи пройдут 5 марта. В первом игре "Реал" обыграл "Аякс" со счетом 2:1. "Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:0.