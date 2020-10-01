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Матч против ПАОК стал для «Краснодара» 500-м в истории

02:01
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«Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1). Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, эта встреча стала 500-й в истории.

«Поединок в Салониках стал 500 официальным матчем «Краснодара» за всю историю. И мы впервые в истории пробились в групповую стадию Лиги чемпионов. Поздравляем и вас, друзья, и говорим спасибо за поддержку и веру в команду», — говорится в сообщении в Twitter.

ПАОК — Краснодар

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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