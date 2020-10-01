Матч против ПАОК стал для «Краснодара» 500-м в истории

«Краснодар» обыграл ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1). Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, эта встреча стала 500-й в истории.

«Поединок в Салониках стал 500 официальным матчем «Краснодара» за всю историю. И мы впервые в истории пробились в групповую стадию Лиги чемпионов. Поздравляем и вас, друзья, и говорим спасибо за поддержку и веру в команду», — говорится в сообщении в Twitter.