23:38 13 августа | Футбол — Лига чемпионов

"Матч Премьер" сделал заявление об отмене трансляции матча "Порту" - "Краснодар"

3
Обсудить

Телеканал "Матч Премьер" в Twitter сделал заявление об отмене трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

- ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу "Порту", - говорится в сообщении. - Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1.5 часа до игры "Порту" решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу.

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/matchpremier/status/1161373025218039808

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
Материалы других СМИ