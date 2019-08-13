"Матч Премьер" сделал заявление об отмене трансляции матча "Порту" - "Краснодар"

Телеканал "Матч Премьер" в Twitter сделал заявление об отмене трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

- ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу "Порту", - говорится в сообщении. - Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1.5 часа до игры "Порту" решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу.

⚠Причина отмены трансляции #ПортуКраснодар



ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту».

Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1.5 часа до игры «Порту» решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу. pic.twitter.com/rasY5RuGiA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 13, 2019

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь