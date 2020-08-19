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Матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Клаксвик» — «Слован» перенесен на 21 августа

20:24
В «Словане» обнаружены больные коронавирусом. Фото ФК «Слован».
В «Словане» обнаружены больные коронавирусом. Фото ФК «Слован».
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Встреча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Клаксвиком» с Фарерских островов и словацким «Слованом» перенесена на 21 августа, сообщает сайт клуба из Братиславы.

Изначально игра должна была состояться в среду, 19 августа. Однако у одного футболиста и одного сотрудника «Слована» тесты на коронавирус дали положительный результат. Остальные 17 игроков, которые прибыли на Фареры, имеют отрицательные результаты тестов, но руководители местного клуба настаивают на том, что их следует отправить на карантин.

Словацкая сторона утверждает, что все сделала согласно протоколу УЕФА. Футболисты братиславской команды сдавали тесты в воскресенье и понедельник, они показали отрицательный результат.

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