Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» обслужит испанская бригада арбитров
13:33
Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» рассудит бригада арбитров из Испании, сообщает пресс-служба УЕФА.
Главный судья — Карлос дель Серро Гранде, его ассистенты — Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо, резервный рефери — Хосе Мария Санчес. Ответственные за систему видеоассистента рефери (ВАР) — Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.
Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» пройдет в Греции 21 августа.
Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.
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