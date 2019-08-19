Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» рассудит бригада арбитров из Испании, сообщает пресс-служба УЕФА.

Главный судья — Карлос дель Серро Гранде, его ассистенты — Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо, резервный рефери — Хосе Мария Санчес. Ответственные за систему видеоассистента рефери (ВАР) — Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» пройдет в Греции 21 августа.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.