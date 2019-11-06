Матч-огонь в Лондоне: два удаления, гол Промеса и 4:4

«Челси» дома сыграл вничью с «Аяксом» (4:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов. В составе лондонцев дважды отличился Жоржинью, по разу забили — защитники Сесар Аспиликуэта и Рис Джеймс.

В первой тайме автоголами отметились нападающий лондонцев Тэмми Абрахам (2-я минута) и голкипер Кепа Аррисабалага (35-я минута), еще один гол забил форвард «Аякса» Квинси Промес (20-я минута). На 55-й минуте отличился хавбек голландцев Донни Ван де Бек.

«Челси» с 7 баллами располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. «Аякс» — 7 очков и первая строчка.

«Челси» — «Аякс»: все голы матча

Лига чемпионов

Группа H

«Челси» (Англия) — «Аякс» (Голландия) — 4:4 (1:3)

Голы: Абрахам, 2 — в свои ворота (0:1). Жоржинью, 5 — с пенальти (1:1). Промес, 20 (1:2). Аррисабалага, 35 — в свои ворота (1:3). ван де Бек, 55 (1:4). Аспиликуэта, 63 (2:4). Жоржинью, 71 — с пенальти (3:4). Джеймс, 74 (4:4).

«Челси» (Англия): Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо (Джеймс, 46), Жоржинью, Ковачич (Батшуайи, 87), Маунт (Хадсон-Одои, 60), Абрахам, Виллиан, Пулишич.

«Аякс» (Голландия): Онана, Мазрауи, Фелтман, Блинд, Тальяфико, Нерес (Альварес, 72), ван де Бек, Мартинес, Зиех (Схюрс, 72), Тадич, Промес.

Предупреждения: Фелтман, 31. Блинд, 33. Томори, 42. Аспиликуэта, 45. Промес, 62.

Удаления: Блинд, 68. Фелтман, 69.

Судья: Рокки (Италия).

5 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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