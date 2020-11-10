Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Мидтьюлланном» и «Ливерпулем» находится под угрозой срыва, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, если встреча состоится, по возвращении из Дании мерсисайдцам придется пройти двухнедельный карантин. Эти протоколы были отменены для элитных спортсменов и спортсменок после возобновления соревнований, однако это не относится к Дании, где выявили новый штамм коронавируса.

Матч между командами должен пройти 9 декабря. В первой очной встрече «Ливерпуль» добился победы со счетом 2:0.