Матч «Мальме» — «Зенит» в Лиге чемпионов рассудит латвийская бригада арбитров
Латвийский судья Андрис Трейманис назначен главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мальме» и «Зенитом», сообщается на сайте УЕФА.
Ассистентами Трейманиса станут Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников (оба — Латвия), видеоассистент арбитра (VAR) Жоау Пиньейру (Португалия), помощник видеоассистента рефери Вилли Делажо (Франция), четвертый судья Александр Голубев (Латвия).
Игра пройдет 23 ноября в Мальме. «Зенит» (3) после 4-х туров занимает третье место в группе H Лиги чемпионов, «Мальме» с 0 очков расположился на последнем месте.
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