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Матч «Локомотив» — «Атлетико» обслужит французская бригада арбитров

13:06
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Француз Бенуа Бастьен назначен главным арбитром матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико», сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме Бастьена на матче будут работать: помощники судьи — Хишам Закрани, Фредерик Хакетт, четвертый арбитр — Карим Абед, ВАР — Вилли Делажо (все — Франция), АВАР — Абдулкадир Битиген (Турция).

Встреча команд состоится 3 ноября в Москве. После двух туров «Локомотив» набрал одно очко, на счету «Атлетико» три балла.

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