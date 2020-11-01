Матч «Локомотив» — «Атлетико» обслужит французская бригада арбитров
Француз Бенуа Бастьен назначен главным арбитром матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико», сообщает официальный сайт УЕФА.
Кроме Бастьена на матче будут работать: помощники судьи — Хишам Закрани, Фредерик Хакетт, четвертый арбитр — Карим Абед, ВАР — Вилли Делажо (все — Франция), АВАР — Абдулкадир Битиген (Турция).
Встреча команд состоится 3 ноября в Москве. После двух туров «Локомотив» набрал одно очко, на счету «Атлетико» три балла.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.