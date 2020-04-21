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Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» мог способствовать распространению коронавируса

00:56
&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Атлетико&quot;. Фото The Guardian.
&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Атлетико&quot;. Фото The Guardian.
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» (2:3) мог поспособствовать распространению коронавируса в Великобритании, считает Анджела Маклин, и. о. заместителя главного научного советника британского правительства. На данный момент от вируса в Ливерпуле скончались 246 человек.

— Мне очень грустно, что так много людей в Ливерпуле заболели и так много умерли, — цитирует Маклин Liverpool Echo. — Думаю, что было бы интересно в будущем узнать, когда будут проведены все исследования, какая связь между распространением вируса в Ливерпуле и в Испании. Это интересная гипотеза. В обычной жизни поход на футбольный матч не несет какого-то значительного риска. Но в такой ситуации, конечно, не стоило бы добавлять риска, когда много людей собираются в одном и том же месте и в одно и то же время.

Матч в «Ливерпуле» посетили также болельщики из Испании. Их было около трех тысяч.

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