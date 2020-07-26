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Матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» пройдет в Англии в назначенную дату

15:01
26 февраля. Мадрид. «Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2. Фото УЕФА.
26 февраля. Мадрид. «Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2. Фото УЕФА.
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в намеченные сроки. Игра должна пройти 7 августа в Манчестере, сообщает Sky Sports.

Ранее правительство Великобритании в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции ввело 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну.

Однако было принято решение, что данные ограничительные меры не будут касаться крупных международных спортивных соревнований.

В первом матче в Мадриде «Ман Сити» победил со счетом 2:1.

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