Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в намеченные сроки. Игра должна пройти 7 августа в Манчестере, сообщает Sky Sports.

Ранее правительство Великобритании в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции ввело 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну.

Однако было принято решение, что данные ограничительные меры не будут касаться крупных международных спортивных соревнований.

В первом матче в Мадриде «Ман Сити» победил со счетом 2:1.