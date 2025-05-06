«Интер» и «Барселона» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 6 мая

«Интер» и «Барселона» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов во вторник, 6 мая. Игра в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Барселоне 30 апреля завершился вничью — 3:3.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Интер» — «Барселона» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Матч в Милане в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Во втором полуфинале встречаются «Арсенал» и «ПСЖ» (первый матч в Лондоне — 0:1, ответная игра — 7 мая в Париже).

Финал Лиги чемпионов-2024/25 пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).