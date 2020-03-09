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Матч «Лейпциг» — «Тоттенхэм» пройдет со зрителями

15:37
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» пройдет со зрителями, сообщает официальный Twitter немецкой команды.

Встреча могла пройти за закрытыми дверями из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что ближайшие матчи бундеслиги могут пройти без зрителей.

Матч пройдет в Лейпциге 10 марта и начнется в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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