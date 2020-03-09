Матч «Лейпциг» — «Тоттенхэм» пройдет со зрителями
15:37
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» пройдет со зрителями, сообщает официальный Twitter немецкой команды.
Встреча могла пройти за закрытыми дверями из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что ближайшие матчи бундеслиги могут пройти без зрителей.
Матч пройдет в Лейпциге 10 марта и начнется в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020